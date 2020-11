The Mandalorian 2, ci saranno ancora molte battaglie da affrontare nella seconda stagione

Siamo a metà della seconda stagione di The Mandalorian e la serie live-action di Star Wars ha già fornito molto materiale ai suoi spettatori. L'episodio più recente non ha fatto sicuramente eccezione, fornendo maggiori informazioni sulle malvagie macchinazioni di Moff Gideon, l’ufficiale imperiale interpretato da Giancarlo Esposito.



In una recente intervista con Entertainment Weekly, Esposito ha parlato di ciò che i fan possono aspettarsi dal suo personaggio per il resto della stagione.



"Stuzzicherò il passato", ha spiegato Esposito. "Siamo in grado di fare riferimento alla natura storica della mitologia che è già stata stabilita nelle precedenti incarnazioni di Star Wars. Questo ci consente come membri della famiglia di piantare davvero i semi per realizzare un mondo più coeso. Quindi adoro il fatto che siamo in uno spettacolo così futuristico che rimanda alla storia e alla conoscenza di cosa sia veramente un guerriero e dove il confine tra il bene e il male a volte viene offuscato dal desiderio. Mi permette di sognare davvero in grande e di realizzare che non importa cosa vogliamo fare nella vita, se abbiamo l'aiuto di persone ed entità che condividono gli stessi sentimenti, allora c'è di nuovo speranza".



"Quindi ci saranno un sacco di battaglie e stormtrooper e tutti i dark trooper, tutti saranno coinvolti", ha continuato Esposito. "Siamo tutti in un posto nuovo. Sono così entusiasta di far parte dello spettacolo che è il migliore che ci sia".



Gli spettatori hanno potuto vedere esattamente cosa sta preparando Gideon in Capitolo 12: L’Erede. Resta da vedere cosa esattamente abbia in programma di fare e il motivo per cui esattamente sta cercando The Child.



Intanto il titolo del prossimo episodio è stato rivelato, nuovi episodi della seconda stagione di The Mandalorian arrivano ogni venerdì esclusivamente su Disney+.