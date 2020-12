The Mandalorian 2: ma quali navi spaziali, nella nuova puntata c'è un elicottero!

Star Wars ci ha proposto una serie infinita di navi spaziali, dagli X-Wing dei Ribelli ai temibili Interceptor imperiali, passando per l'apprezzata Razor Crest di The Mandalorian. A quanto pare, quest'ultima non è l'unica novità introdotta da Jon Favreau e dai suoi...

In un fotogramma del Capitolo 14, diretto da Robert Rodriguez, è infatti possibile scorgere un elicottero in lontananza. Il velivolo si staglia nel cielo quando Boba Fett fa il suo ritorno e contratta con Mando per avere indietro la sua storica armatura: l'avvistamento dura solo un secondo ed è davvero difficile accorgersene, ma i fan di Star Wars sono talmente appassionati da porre attenzione anche ai dettagli meno evidenti.

C'è già chi ipotizza che a guidare l'elicottero sia il tizio in jeans di The Mandalorian Capitolo 12, in riferimento al cameo involontario di un membro della troupe, apparso senza volerlo nelle riprese. È probabile che tutte queste imperfezioni siano rimosse digitalmente prima o poi, ma certe sviste in realtà sembrano divertire gli spettatori e in qualche modo rientrano nell'anima cheap dei primi Star Wars.

L'esempio perfetto è legato al contenitore trasportato in braccio da una comparsa in Episodio V. Lo strumento, denominato camtono, non era altro che una semplice gelatiera, aggiunta per fare colore nella vivace scena ambientata a Cloud City. Lo stesso The Mandalorian lo ha reintrodotto nella prima stagione come tributo all'originale.

Vi lasciamo alla recensione di The Mandalorian Capitolo 14, nella speranza che tornino altri divertenti errori anche in futuro.