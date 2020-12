The Mandalorian 2: non crederete mai a questo retroscena sul copione della puntata 6

Come avete potuto leggere nella nostra recensione della sesta puntata di The Mandalorian, l'episodio ha mostrato ai fan un ritorno atteso e una lunga scena d'azione. Scopriamo qualche dettaglio in più sul copione dell'opera presente nel catalogo di Disney+.

Come sapete la puntata è stata una delle più corte viste fino a questo momento della seconda stagione, il ritorno di Boba Fett è stato diretto dal celebre regista Robert Rodriguez, che ha dovuto lavorare con un copione lungo solo 19 pagine. A rivelarlo è stato proprio Robert Rodriguez, parlando con i giornalisti di Collider: "Il copione era molto più corto della puntata. Erano tipo 19 pagine, quindi più o meno era lungo 19 minuti. Ho aggiunto un po' di azione in più, ho anche chiesto a Jon Favreau se fosse ok che il mio copione era lungo solo 19 pagine, perché per come lavoro io sarà uguale a 16 minuti di puntata, e lui mi ha risposto che andava bene ed era per questo che ero lì, a questo punto ho pensato di rendere la battaglia più lunga".

Continua poi: "Tendo a rendere le cose molto veloci. Se ho un copione di 100 pagine farò un film di 90 minuti, così con uno da 19 pagine ho pensato, cavolo finirò troppo in fretta, così ho aggiunto un po' di scene d'azione". Ricordiamo che il prossimo episodio andrà in onda venerdì 11 dicembre, nel frattempo vi segnaliamo questo easter egg presente in The Mandalorian.