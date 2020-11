The Mandalorian 2: avete notato l'easter egg de Il Ritorno dello Jedi nella prima puntata?

The Mandalorian continua a riservare ai suoi fan delle piccole perle, non solo di drago Kryat. La prima puntata della seconda stagione contiene infatti molti easter egg ispirati ai film della saga, tra cui un bel riferimento ad Episodio VI: Il Ritorno dello Jedi.

Come ricorderete, il film mostra la terribile morte di Boba Fett, ingoiato da un sarlacc mentre i tre eroi protagonisti cercano di sconfiggere Jabba the Hutt. Il mandaloriano viene presentato come un serissimo cacciatore di taglie, ma in effetti la sua sconfitta avviene in maniera abbastanza comica, visto che è Han Solo a farlo precipitare nella tana del mostro, colpendo inavvertitamente il suo jetpack con una lancia.

In The Mandalorian la scena viene riproposta in maniera simile quando Din Djarin tenta il tutto per tutto contro il drago Kryat. Per mettere in funzione il disperato piano che porterà alla morte del mostro deve far allontanare il collega Cobb Vanth con indosso l'armatura di Boba Fett. Dato che non c'è tempo da perdere, Mando decide di evitare qualsiasi discussione e sferra un colpo al jetpack di Vanth. Il risultato è identico a quanto visto nel terzo film di Star Wars: il povero Vanth viene catapultato in cielo, per poi rovinare a terra come avvenne a Boba Fett.

Del resto, l'armatura è proprio la stessa e vedremo dunque cosa ne penserà il vecchio Boba di tutti questi maltrattamenti alla sua proprietà personale. Vi ricordiamo che il nuovo episodio verrà pubblicato venerdì 7 novembre.