The Mandalorian 2, la nuova stagione aprirebbe la strada ad uno spin-off: ecco quale

Nuovi rumor accompagnano l'arrivo della stagione 2 di The Mandalorian. Secondo quanto scrive Kessel Run Transmissions, lo spin-off riguarderebbe una collaborazione tra Cara Dune e Bo-Katan Kryze. La notizia di una serie spin-off su Cara Dune è circolata per un po' ma la presenza di Bo-Katan Kryze è una novità di queste ore.

Bo-Katan Kryze è stata una figura fondamentale in Clone Wars e Star Wars Rebels e la sua collaborazione con Cara Dune è un'ipotesi davvero intrigante, con un show prettamente femminile.

Gina Carano e Katee Sackhoff sono tra le attrici preferite dai fan di Star Wars e vederle in un progetto insieme sarebbe una notizia accolta con grande entusiasmo dai fan.



La domanda che molti appassionati si pongono è la seguente: nel caso di una serie spin-off su Cara Dune e Bo-Katan Kryze verrà seguita la timeline di Star Wars?

La stagione 1 di The Mandalorian si è conclusa con la rivelazione che l'ufficiale imperiale Moff Gideon (Giancarlo Esposito) ora è possessore della Darksaber, nell'era immediatamente successiva a Il ritorno dello Jedi.

Indubbiamente c'è ampio spazio per raccontare trame che riguardino proprio Cara Dune, così come Bo-Katan e altri personaggi dello Star Wars Universe.



