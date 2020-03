The Mandalorian 2: nuovi dettagli sull'episodio diretto da Robert Rodriguez

Dopo aver confermato che Robert Rodriguez ha diretto uno o più episodi della seconda stagione di The Mandalorian, HN Entertainment è entrato in possesso di nuovi dettagli sul dietro le quinte dell'esperienza del regista di Alita - Angelo della Battaglia nella serie targata Disney+.

Secondo un nuovo report del sito, infatti, per girare la puntata (o le puntate) in questione Rodriguez ha collaborato con David Klein, direttore della fotografia che nelle sua carriera ha lavorato a serie come Homeland, True Blood e più di recente al film di Deadwood. Per quanto riguarda il grande schermo, Klein ha curato la fotografia di alcuni dei film più iconici di Kevin Smith come Clerks - Commessi, In cerca di Amy, Generazione X, Clerks 2 e Red State.

Proprio per questo, HN Entertainment suggerisce un'interessante ipotesi: visto il rapporto di amicizia tra il regista di Clerks e Jon Favreau (creatore e showrunner dello show) e il suo recente cameo in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, è possibile che anche Kevin Smith abbia diretto un episodio di The Mandalorian 2?

Le riprese della serie Star Wars si sono concluse da diverse settimane, giusto in tempo per evitare il blocco dovuto all'emergenza Coronavirus, ma al momento gli unici registi che sappiamo aver lavorato alla seconda stagione sono Dave Filoni e appunto Rodriguez, mentre James Mangold ha smentito i rumor su un suo possibile ruolo dietro la macchina da presa della seconda stagione.

I registi che hanno lavorato alla prima stagione di The Mandalorian - i cui primi tre episodi sono disponibili su Disney+ anche in Italia - sono Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard e Taika Waititi.