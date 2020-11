The Mandalorian 2, nel nuovo episodio c'è un omaggio a John Williams che non avete notato!

Il secondo episodio della seconda stagione di The Mandalorian, intitolato "The Passenger", è disponibile su Disney+ e presenta alcuni dettagli a dir poco esaltanti, non ultimo la presenza dei piloti della Resistenza.

Tuttavia c'è anche un easter-egg che potreste non aver notato e dedicato nientemeno che a John Williams, l'intramontabile compositore della colonna sonora originale di Star Wars.

L'unica cosa che serve per poterlo cogliere è un buon orecchio, dato che il compositore di The Mandalorian, Ludwig Göransson (che ha vinto l'Emmy per le musiche della serie) ha utilizzato una variazione della "Marcia della resistenza" di Williams tratta da Star Wars: Il Risveglio della Forza di JJ Abrams.

Göransson ha mixato la sua versione del brano durante la scena che coinvolge gli X-Wings della Nuova Repubblica al minuto 34:20 dell'episodio, rendendo dichiaratamente omaggio al maestro John Wiliams: il leggendario compositore ha concorso all'ultima edizione dei premi Oscar per la colonna sonora originale di Star Wars: The Rise of Skywalker, ma ha perso la statuetta in favore di Hildur Guðnadóttir, autrice della colonna sonora di Joker di Todd Phillips. Nel corso degli anni, Williams è stato nominato per più di 50 Academy Awards, vincendone cinque.

Vi eravate accorti di questa citazione musicale? Come al solito, fatecelo sapere nell'apposita sezione dei commenti che trovate qui in basso.