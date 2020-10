The Mandalorian 2 nuovo spot tv: data del nuovo trailer e un gradito ritorno

Disney continua a svelare le sue carte: dopo il trailer con Moff Gideon arriva un altro spot televisivo per la seconda stagione di The Mandalorian, contenente sorprese decisamente interessanti.

Il teaser ci mostra ancora una volta il team composto dal mandaloriano, Baby Yoda, Cara Dune e Greef Carga, alle prese con le avventure che dovranno affrontare nei nuovi episodi. Al minuto 0:05 ci accorgiamo che è presente anche qualcun altro nella nave spaziale pilotata da Greef: si tratta dell'alieno blu, un mythrol, interpretato da Horatzio Sanz nel primo episodio della prima stagione.

Il mythrol ha giocato un grande ruolo nella serie, dato che è stato la prima taglia che gli spettatori hanno visto conquistare da Mando. Din Djarin lo ha salvato da un gruppo di alieni e dai pericoli di un pianeta ghiacciato, per poi immobilizzarlo in una lastra di carbonite, in modo da riscuotere la sua taglia in tutta tranquillità. Come era stato anticipato dai cartonati di The Mandalorian, il personaggio tornerà in qualche modo nella seconda stagione e probabilmente entrerà a far parte del team principale. Ciò potrebbe offrire spunti comici interessanti, vista la natura da scapestrato fuorilegge mostrata nella premiere.

Il breve filmato annuncia poi l'arrivo di un "exclusive look" questo lunedì, in occasione di una partita di football americano. quasi sicuramente di un ulteriore trailer, contenente informazioni sulle puntate in arrivo a partire dal 30 ottobre e sui personaggi inediti di The Mandalorian 2, per cui non resta che attendere qualche giorno per saperne di più!