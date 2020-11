The Mandalorian 2, Omid Abthani: 'Si è avverato il mio sogno da bambino'

L'ultimo episodio di The Mandalorian 2 ha permesso ai fan di rivedere alcuni personaggi già apparsi nel corso della prima stagione. Tra di loro è presente anche il Dr. Pershing, il cui interprete ha scherzato sul modo in cui è ritornato in scena.

Il mandalorian interpretato da Din Djarin si è introdotto in una base dell'Impero rimasta su Nevarro, trovando vari indizi sui veri piani di Moff Gideon. Tra questi abbiamo potuto assistere ad un messaggio del Dr. Pershing, in cui un suo ologramma aggiornava il suo interlocutore dei risultati dei suoi ultimi esperimenti. In calce alla notizia potete trovare un tweet condiviso da Omid Abtahi, in cui l'attore rivela la sua reazione alla puntata di The Mandalorian. Ecco il suo commento: "Mi ricordo che avevo 10 anni quando ho visto per la prima volta un ologramma e ho subito pensato, fighissimo vorrei diventare un ologramma un giorno! Beh, la Galassia mi ha dato una risposta".

Siamo sicuri che nelle prossime stagioni rivedremo ancora il personaggio di Omid Abtahi, che sembra conoscere nei dettagli i piani di Moff Gideon per Baby Yoda. Nel frattempo un fan ha notato una citazione di Snoke presente in The Mandalorian, elemento che collegherebbe la storia di Din Djarin con le vicende viste nei film della trilogia sequel.