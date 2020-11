The Mandalorian 2: le orrende creature del secondo episodio sono legate a Yoda?

Salutati i mastodontici Bantha del primo episodio di The Mandalorian 2, Mando e il suo piccolo bambino si sono imbattuti in delle mostruose creature, ben note ai fan più attenti di Star Wars.

Nel corso del nuovo episodio abbiamo seguito Baby Yoda attraverso le sue esperienze gastronomiche. Dopo aver dimostrato una certa passione per le rane e le zuppe, si è messo a trangugiare senza troppi complimenti le preziose uova del passeggero accolto da Mando sulla sua Razor Crest. Pur essendo minuscolo, l'appetito di certo non gli manca, e ad un certo punto ha deciso di placare il suo languore addentando persino una disgustosa creatura aracnidea, finendo per far schiudere tutte le altre uova e provocando l'ira della gigantesca madre ragno.

Ebbene, le bestie ad otto zampe che vediamo nella puntata sono chiaramente ispirate al design proposto da Ralph McQuarrie per Episodio V: L'impero colpisce ancora. Le creature dovevano far parte di Dagobah, il pianeta in cui era andato in esilio Yoda, ma per ragioni di budget o di tempo, sono state scartate dalla versione finale.

Un vero peccato, ma in realtà certe mostruosità sono effettivamente entrate nel canone di Star Wars grazie alla serie animata Rebels. I Jedi protagonisti incontrano qualcosa di simile nel deserto di Atollon e scoprono che il loro nome è Krykna, riuscendo persino a stringere una connessione con loro attraverso la Forza.

A tal proposito, una fan ha chiesto spiegazioni a Phil Szostak, direttore creativo di LucasFilm: "Puoi confermare che le creature sono Krykna? Oppure sono delle creature completamente nuove ispirate da Ralph McQuarrie?". La sua risposta è stata: "Sono nuove! Entrambe sono ispirate allo stesso design".

Interessante scoprire come un'idea scartata dalla trilogia originale sia poi stata ripresa e adattata sia in animazione sia in live action. Anche se i ragni non sono direttamente legati a Yoda, sembra che gli autori abbiano nascosto un implicito riferimento al vecchio maestro Jedi. Speriamo che i nostri eroi si siano lasciati per sempre i ragni ghiacciati alle spalle e per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di The Mandalorian Capitolo 10.