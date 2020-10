The Mandalorian 2: Pedro Pascal: 'É stato incredibile lavorare a questa nuova stagione'

Manca sempre meno all'arrivo della seconda stagione di The Mandalorian su Disney+ e l'entusiasmo dei fan sembra ormai incontenibile. In una recente intervista con Good Morning America, Pedro Pascal ha alzato ulteriormente l'asticella, rivelando quanto sono incredibili le nuove puntate della serie.

"Vi dirò che leggendo lo script del primo episodio della seconda stagione, sono rimasto veramente sorpreso da quanto sia impressionante. Già con la prima stagione avevamo fatto qualcosa di straordinario, eravamo riusciti a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati, e vedendo questo primo episodio con la storia di una sequenza d'azione e il modo in cui si dipanava ho esclamato: 'Oh Mio Dio'. Ero senza parole". L'attore ha poi aggiunto: "A quel punto mi sono reso conto che la seconda stagione non solo sarebbe stata all'altezza della prima ma che, sarebbe stata addirittura migliore".

Pedro Pascal ha poi parlato dell'iconico Baby Yoda, il piccolo Bambino divenuto il simbolo di The Mandalorian: "Questo bambino è bellissimo e i dettagli sono incredibili. Ci sono quegli adorabili capellini color pesca sulla punta delle orecchie. Sarete tutti sorpresi nello scoprire quanto sia un incredibile partner di scena. Hanno fatto un lavoro veramente strabiliante. Non potete capire cosa sia in grado di fare. A un certo punto, non so se ci sarà nel montaggio finale, ma ho improvvisato una battuta all'inizio di una scena. Gli ho detto: 'Non avvicinarti troppo al fuoco', e Baby Yoda, tipo, ha reagito e mossa la testa in un modo inimmaginabile. Sono rimasto esterrefatto".

Intanto vi ricordiamo che il primo episodio di The Mandalorian 2 durerà più del previsto. In attesa di scoprire cosa accadrà, diamo insieme un'occhiata a ciò che svela il primo trailer di The Mandalorian 2.