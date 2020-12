The Mandalorian 2, Pedro Pascal sapeva già il nome di Baby Yoda: 'Favreau mi ha coinvolto'

Grazie alla seconda stagione di The Mandalorian abbiamo finalmente scoperto il vero nome del bambino trovato dal protagonista all'inizio della serie e soprannominato da tutti Baby Yoda. Un dettaglio di cui Pedro Pascal era però già a conoscenza.

"Lo sapevo da prima di quell'episodio, sin dall'inizio della stagione 2, quando ho ricevuto la sceneggiatura per la seconda stagione", ha dichiarato l'attore ad Entertainment Tonight.

La rivelazione di Ahsoka Tano, che nel Capitolo 13 riesce a comunicare con Grogu attraverso la Forza, non è quindi arrivata inaspettata alle orecchie di Pascal. Può sembrare un fatto scontato, ma in una produzione così grande come quella di The Mandalorian non sempre gli autori consegnano gli script contenenti tutte le informazioni. Nomi o eventi salienti sono spesso nascosti, una pratica molto diffusa in ambito Marvel e Disney, utile per evitare spoiler.

"Per poter essere una serie così buona c'è bisogno che tutti siano molto preparati per iniziare a girare. La mia cosa preferita è che sono entrato a far parte del processo creativo. Venivo invitato per lo meno ad osservare e a contribuire quando mi competeva. Jon Favreau e Dave Filoni mi hanno consegnato le sceneggiature prima che iniziassimo a girare, quindi sapevo tutto".

I due ideatori hanno deciso di puntare molto su Pascal e sono stati aperti a suggerimenti e osservazioni, se non altro per includerlo nella discussione creativa, in modo che capisse alla perfezione dove stesse andando la storia. Favreau conosce bene l'affetto che il pubblico prova per il piccolo Grogu e ha comunque dato il permesso a tutti di continuare a chiamarlo Baby Yoda.