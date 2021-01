The Mandalorian 2, ecco perché Gina Carano non ha ancora visto l'ultima stagione

È raro trovare di questi tempi qualcuno che non abbia ancora visto The Mandalorian, o che non abbia atteso con trepidazione l'aggiunta del nuovo episodio su Disney+ di settimana in settimana. Eppure, una delle star dello show, Gina Carano, è tra questi.

Mentre ci sono quei fan che si lamentano della decisione di distribuire settimanalmente gli episodi degli originali Disney+, impazienti di sapere cosa accadrà dopo, c'è anche chi non ha nemmeno premuto il tasto play sulle hit del momento.

È il caso di Gina Carano, la Cara Dune di The Mandalorian, che non ha ancora visto la seconda stagione dello show.

Beh, lei nella serie di Star Wars ci ha recitato, cosa succede lo sa, e non sarà certo la curiosità a spingerla alla visione... Eppure dietro la decisione di non vedere il risultato di tanta fatica c'è una ragione ben precisa: "Ho visto la prima stagione, ma non la seconda. So cosa succede, insomma, ero lì. Ma non mi piace rivedermi sullo schermo. Poi inizio a diventare insicura".

"La vedrò, prima o poi, più che altro per capire come posso posso crescere professionalmente" aggiunge "Ma la cosa che più mi affascina è vedere gli altri fan di Star Wars che si godono l'esperienza".

E Gina non è certo l'unica attrice a cui non piace rivedere le proprie performance sullo schermo.... Basta prendere il collega di Star Wars Adam Driver, che non vuol nemmeno risentire la propria voce!

E voi, l'avete già vista la seconda stagione di The Mandalorian? Vi è piaciuta? Fateci sapere nei commenti.