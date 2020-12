The Mandalorian 2: Un personaggio è coerente con quanto visto ne Gli Ultimi Jedi?

Il colpo di scena del finale di The Mandalorian ha stupito tutti i fan di Star Wars e dei personaggi creati da George Lucas, parliamo quindi come si evolverà uno dei principali attori di Guerre Stellari.

La puntata conclusiva della serie incentrata su Din Djarin ha presentato ai fan un Luke Skywalker molto diverso rispetto a quello visto ne Gli Ultimi Jedi, ultimo film in cui si è conclusa la storia del personaggio di Mark Hamill: in molti hanno rivisto in lui il cavaliere Jedi che è riuscito a sconfiggere l'Impero e a combattere alla pari contro suo padre Darth Vader, mentre la scena in cui affronta le truppe scelte di Moff Gideon hanno fatto capire che le sua abilità con la spada laser e la forza sono aumentate a dismisura dopo gli eventi della trilogia originale.

Secondo molti però la breve scena in cui è presente Luke Skywalker ci ha fatto conoscere un altro lato del suo carattere e che potrebbe giustificare quanto visto nel film di Rian Johnson: il suo orgoglio, evidente dal modo con cui si è presentato di fronte a Din Djarin e agli altri personaggi. Potrebbe essere questo il motivo che lo porterà ad abbondare la causa della Nuova Repubblica dopo il suo fallimento nell'addestrare Ben Solo, il futuro Kylo Ren.

Non resta che aspettare la terza stagione per vedere se sarà ancora presente il personaggio di Luke, nel frattempo vi segnaliamo tutte le questioni irrisolte della seconda stagione di The Mandalorian.