The Mandalorian 2: questo personaggio visto nel trailer ha confuso i fan di Star Wars

Le fattezze umane della figura hanno però fatto subito cambiare idea, infatti si tratta di Sasha Banks, celebre wrestler che comparirà negli episodi di The Mandalorian. Nonostante la sua presenza sia stata confermata, non conosciamo ancora il nome del suo personaggio, che secondo molti potrebbe essere Sabine Wren , apparsa in "Star Wars: Rebels". In calce alla notizia potete trovare dei tweet sulla vicenda, in attesa di notizie ufficiali vi lasciamo con altre immagini di The Mandalorian 2 .

Come avete potuto vedere, il filmato ci ha permesso di dare un primo sguardo alle puntate che saranno trasmesse su Disney+ a partire dal prossimo 30 ottobre . Oltre al cacciatore di taglie, Baby Yoda, Cara Dune e gli altri, nel trailer è presente una scena in cui è possibile notare un personaggio nascosto da un cappuccio. La prima reazione di molti fan della saga di George Lucas è stata di pensare che si trattasse di Ahsoka, personaggio di "The Clone War" che secondo diversi rumor apparirà nello show, interpretata da Rosario Dawson .

Ahsoka Tano's defining visual features even while hooded: Orange skin, white face markings, big head tails.



The hooded figure in The Mandalorian trailer: Human skin, no face markings, flat head.



The Internet: "YO WAS THAT AHSOKA IN THE MANDALORIAN TRAILER???" pic.twitter.com/Xx77eG5tCL — Calvin and Hobbies (@CalvinAndHobbys) September 15, 2020

At least we saw Sabine though — ThePenguinTurtle (@Peurtle) September 15, 2020