The Mandalorian 2, Peyton Reed ringrazia Mark Hamill per la sua collaborazione

Rispetto a moltissime altre figure di spicco del franchise di Star Wars, il regista Peyton Reed (Ant-Man and the Wasp) non è molto attivo via social, anche se di recente ha voluto condivide un suo breve ringraziamento all'attore Mark Hamill per la sua straordinaria collaborazione in The Mandalorian 2.

Reed ha infatti diretto il finale della seconda stagione della serie Disney+, dove proprio sul finire dell'episodio compare come un Deus-Ex Macina il mitici Luke Skywalker, ancora giovane essendo lo show ambientato tra la fine de Il ritorno dello Jedi e l'inizio de Il Risveglio della Forza, durante gli anni dell'ascesa del Primo Ordine.



Nel suo post via Twitter, Reed spiega nel dettaglio come sin da quando era ragazzo aveva appeso in camera sua una foto di Mark Hamill nei panni di Luke Skywalker sul set del primo e storico Star Wars. Parla così direttamente all'interprete, taggandolo:



"Caro Mark Hamill,



Quando ero bambino, questa foto era appesa alla parete della mia cameretta. Star Wars, e Luke Skywalker in particolare, significa moltissimo per me.



Certe cose non cambiano mai.



È stato vero onore e un sogno divenuto realtà lavorare con the in The Mandalorian".



Vi lasciamo alla recensione di Star Wars: The Mandalorian 2. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.