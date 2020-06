The Mandalorian 2, potenziali dettagli sul ruolo di Ahsoka Tano: sarà più di un cameo?

In attesa dell'annuncio ufficiale della presenza di Ahsoka Tano in The Mandalorian, notizia che in ogni caso è stata confermata dalle fonti più affidabili di Hollywood, ecco arrivare in rete dei nuovi potenziali dettagli sul ruolo del personaggio di Rosario Dawson nella stagione 2 della serie Disney+.

Il rumor, pubblicato da Sta Wars News dopo una conversazione con "diversi contatti affidabili", parte innanzitutto dal look di Ahsoka: "Indosserà una veste con cappuccio di colore grigio scuro e avrà un aspetto più simile alla sua apparizione in The Clone Wars rispetto alla sua comparsa alla 'Gandalf il Bianco' nel finale di Rebels."

Secondo il sito non si tratterà di un semplice cameo, e infatti potremmo vedere Ahsoka in una scena di combattimento con in pugno una spada laser blu. "È possibile che utilizzi anche una seconda spada di colore differente, ma il fatto di averne una blu e non bianca potrebbe significare un suo ritorno nella via dei Jedi" prosegue il report.

Come anticipato anche dall'insider Daniel Richtman, Disney e Lucasfilm starebbero già lavorando ad una serie TV dedicata interamente ad Ahsoka Tano, il che spiegherebbe un casting importante come quello di Rosario Dawson, e stando al sito The Mandalorian potrebbe fare da test per il debutto del personaggio in live-action. Ovviamente al momento si tratta di semplici rumor, dunque vi invitiamo a prenderli come tali in attesa di novità più concrete.

