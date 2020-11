The Mandalorian 2: Previsto il ritorno di un personaggio della prima stagione?

Mentre aspettiamo l'arrivo dello speciale dedicato a The Mandalorian, vi segnaliamo un interessante rumor che anticipa il ritorno di un personaggio già visto durante le puntate della prima stagione della serie di Disney+.

Gli episodi inediti dello show ci hanno già permesso di rivedere alcuni dei vecchi alleati di Din Djarin, in particolare Cara Dune e Greef Karga, personaggi amati dai fan che sono stati al centro di "Capitolo 12", quarta puntata della seconda stagione. In calce alla notizia trovate un tweet di Rebel Force Radio, podcast nel quale è stato intervistato James Arnold Taylor, doppiatore di Obi-Wan Kenobi nelle puntate di "Star Wars: The Clone Wars", ed è stato proprio lui ad ammettere di aver visto il personaggio di Gina Carano girare una scena insieme a Mng-Na Wen. Come ricorderete si tratta del volto di Fennec, personaggio che tutti consideravano morto dopo la ferita ricevuta da Calican, ma che se il rumor si rivelasse vero è riuscita a sopravvivere, magari anche grazie all'aiuto di Boba Fett.

Gli autori del podcast non hanno risposto ai vari messaggi di Twitter dei fan, preferendo cancellare quella parte di intervista. Non resta che aspettare una conferma ufficiale, nel frattempo vi lasciamo con la nostra recensione della quarta puntata di The Mandalorian 2.