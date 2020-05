The Mandalorian 2: ecco la prova del debutto di un amatissimo Jedi

La seconda stagione di The Mandalorian potrebbe davvero riservare il reclutamento di un nuovo Jedi nel parterre di personaggi che popolano la prima serie live action dello Star Wars Universe. Nonostante la presenza di Baby Yoda e il suo utilizzo della Forza, per il momento The Mandalorian si è concentrata su altri profili di personaggi.

Niente Jedi né Sith. Ma qualcosa nella seconda stagione potrebbe cambiare. Su Reddit un utente ha condiviso l'immagine di un patch, una tazza e una borraccia d'acqua che sembra siano stati confezionati per la seconda stagione. Sulla borraccia è stampato il termine 'Huc', come possibile riferimento al titolo provvisorio dello show, Huckleberry.

La patch mostra inoltre quelle che sembrano due spade laser incrociate oltre ad un teschio di un Mudhorn, che potrebbe riferirsi alla prima stagione.



La patch sembra un ulteriore indizio sulla presenza di Ahsoka Tano nella seconda stagione di The Mandalorian.

In passato Dave Filoni è stato piuttosto evasivo sull'argomento ma nelle ultime settimane si sono concentrate diverse discussioni in merito al coinvolgimento del personaggio, con Rosario Dawson che potrebbe interpretare Ahsoka Tano ma i fan vorrebbero Ashley Eckstein, doppiatrice ufficiale nella versione animata, come protagonista in carne ed ossa.

Tra i registi della seconda stagione di The Mandalorian anche Peyton Reed e Robert Rodriguez, che vanno ad aggiungersi ad un cast tecnico di primissimo livello, per proseguire le avventure del Mandaloriano (Pedro Pascal).