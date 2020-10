The Mandalorian 2: in quale puntata arriverà Ahsoka Tano?

Dopo mesi e mesi di rumor e qualche smentita, una lista Disney apparsa sul web avrebbe finalmente confermato la presenza di Rosario Dawson nella seconda stagione di The Mandalorian, per cui a questo punto non resta che chiederci in quale puntata Ahsoka Tano farà il suo primo debutto in un live action.

A fornirci un'ipotesi interessante è il sito Kessel Run Trasmission, fonte di alcuni scoop notevoli legati a Star Wars. Secondo quanto riportato, la ex-padawan di Anakin Skywalker potrebbe mostrare i suoi lekku bianchi e azzurri nel corso della quinta puntata della nuova stagione, e ciò le consentirebbe di apparire anche nelle successive quattro puntate.

Il tutto si basa su di un particolare non da poco: il quinto episodio è stato scritto e diretto dal grande Dave Filoni, regista dietro a The Clone Wars e "padre spirituale" di Ahsoka insieme a George Lucas. È stato proprio lui ad investire così tanto nel personaggio animato, dapprima molto criticato dai fan poiché legato esclusivamente ad un pubblico infantile e poi trasformatosi nella figura chiave della serie animata, meritevole di un ritorno in grande stile in Rebels e in due archi narrativi particolarmente riusciti nella settima stagione di The Clone Wars.

"Dave Filoni ha scritto la quinta puntata di Mando Stagione 2, quindi mi aspetto che Ahsoka venga introdotta nella puntata del 27 novembre", si legge nel tweet di Corey Van Dyke.

In effetti è molto probabile che Jon Favreau abbia dato piena libertà creativa a Filoni: chi meglio di lui potrebbe introdurre Ahsoka nella galassia di The Mandalorian? La verità la scopriremo a partire dal 30 ottobre su Disney+, e nel frattempo possiamo consolarci con il set Lego di Baby Yoda e con i Funko Pop a tema Star Wars.