The Mandalorian 2: quante puntate avrà la prossima stagione della serie di Star Wars

Mentre un nuovo trailer della seconda stagione di The Mandalorian ci mostra delle scene incredibili, ora sappiamo che potremo assistere alle nuove avventure dello spin-off di Star Wars a partire dal 30 ottobre su Disney+. Con The Mandalorian 3 già in lavorazione, è arrivato oggi il momento di scoprire i dettagli sul prossimo ciclo di episodi.

La prima stagione della serie è andata in onda da metà novembre fino alla fine di dicembre, con otto episodi a cadenza settimanale, che ci hanno mostrato le prime avventure del mandaloriano, interpretato da Pedro Pascal.

Durante la seconda stagione vedremo il personaggio interpretato da Pascal alle prese con la ricerca della verità sulle origini del Bambino (comunemente chiamato dai fan "Baby Yoda"), mentre sulle sue tracce troveremo anche il villain Moff Gideon, interpretato da Giancarlo Esposito. Non sappiamo ulteriori dettagli sulla trama, anche se sappiamo dalle parole dell'attrice interprete di Cara Dune, Gina Carano, che la serie: "sarà ancora più bella della prima stagione. C'è di tutto. Se siete fan di Star Wars, troverete nella seconda stagione cose che avreste voluto vedere da sempre."

Per quanto riguarda il numero di episodi? La seconda stagione, è già stato confermato, consterà di otto episodi, esattamente come la prima, anch'essi con cadenza settimanale, che andranno in onda dal 30 ottobre al 18 dicembre 2020. Una notizia interessante è scoprire che il primo episodio della nuova stagione sarà girato da Jon Favreau, che, nonostante sia lo showrunner di The Mandalorian, non aveva ancora girato un episodio. Sappiamo, inoltre, che il quinto episodio sarà girato da Dave Filoni, già dietro alla cinepresa per la prima e la quinta puntata del primo ciclo di episodi sulle avventure di Mando.

I fan, infine, forse possono tirare un sospiro di sollievo: dopo diversi rumor insistenti che volevano Pedro Pascal fuori dal futuro di The Mandalorian, tali voci sembrano essere state smentite, anche se ancora non possiamo dirlo con certezza, in quanto nessuno, nemmeno Pascal stesso, si è espresso in merito. Lo scopriremo presto, in ogni caso.

Cosa vi aspettate dalla prossima stagione di The Mandalorian? Lasciate un commento per farcelo sapere!