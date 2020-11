The Mandalorian 2, nella quarta puntata c'è anche Anakin Skywalker

La quarta puntata di The Mandalorian ci ha mostrato le avventure del protagonista su Nevarro, inoltre in una scena i numerosi appassionati di Guerre Stellari hanno notato una citazione ad Anakin Skywalker.

Come sapete nell'episodio Din Djarin ha aiutato Cara Dune e Greef Karga ad eliminare la base imperiale rimanente nel pianeta. Dopo aver sabotato un dispositivo per distruggere l'avamposto, i protagonisti decidono di dividersi, con il mandaloriano che usa il suo jetpack per recuperare la Razor Crest e Baby Yoda. Questa sua decisione si rivelerà fondamentale, perché grazie alla sua bravura nel guidare la nave riuscirà a distruggere i TIE che erano all'inseguimento di Cara Dune e Greef Karga. Nell'avvincente scena dello scontro tra le astronavi, abbiamo visto il personaggio di Pedro Pascal usare alcune tecniche di volo simili a quelle di Anakin Skywalker, jedi famoso per le sue abilità come pilota.

I fan hanno subito notato questa tecnica, che è apparsa più volte nel corso dei film della trilogia prequel e che Jon Favreau ha deciso di omaggiare in questo modo. Ricordiamo che la prossima puntata andrà in onda domani, venerdì 27 novembre, in attesa di scoprire quali saranno le prossime novità, ecco un'intervista a Sasha Banks di The Mandalorian.