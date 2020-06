The Mandalorian 2: il regista di Tyler Rake conosce già il vero nome di Baby Yoda

Il regista di Tyler Rake si è unito a Jon Favreau e al suo team di registi per portare l'azione ad un nuovo livello: per farlo sentire subito a casa hanno pensato bene di rivelargli il nome di uno dei personaggi più noti di The Mandalorian.

Del resto era stato proprio Sam Haregrave a sottolineare la massima precisione richiesta sul set: tutte le professionalità coinvolte devono conoscere The Mandalorian alla perfezione e di sicuro il regista sarà stato ampiamente informato sull'importanza del piccolo Baby Yoda e del suo ruolo all'interno dell'universo di Star Wars.

"Sì, conosco il nome del Bambino. Devo mantenere questo importante segreto. È un fardello davvero pesante da portare", ha rivelato a Collider.

E noi gli crediamo, visto che qualunque fan sarebbe disposto a tutto pur di saperne di più sul tenero personaggio verde. Tutto ciò ci conferma inoltre che nella seconda stagione ne sapremo di più sulla sua storia e sul perché tutti gli danno la caccia. È probabile che le risposte arriveranno anche grazie a Moff Gideon, un villain che sembra essere particolarmente importante, soprattutto a causa del colpo di scena finale visto nella prima stagione.

Certo, sarà difficile abituarsi a chiamare il piccolo in maniera diversa, ora che tutto il mondo ha imparato a conoscerlo come Baby Yoda. Quale potrebbe essere il suo nome? Qualcosa che possa ricollegarlo al maestro Jedi? Nel frattempo è tornato l'equilibrio nella Forza, poiché la data di uscita di The Mandalorian 2 è stata confermata.