The Mandalorian 2, il regista di Tyler Rake porterà l'azione 'ad un nuovo livello'

È Collider a rendere noto che Sam Hargrave, regista noto per aver diretto l'apprezzato action Tyler Rake con protagonista Chris Hemsworth, ha lavorato alla seconda stagione di The Mandalorian in qualità di regista di seconda unità. Durante l'intervista, Hargrave ha anche svelato alcuni dettagli sull'ambiziosa produzione della serie di Star Wars.

"In realtà sono venuti loro da me, è pazzesco" ha spiegato il regista. "Ero nel mezzo nella post-produzione di Tyler Rake e stavo montando il film, quando ho ricevuto una chiamata dal mio amico Colin Wilson, uno dei produttori, che mi ha detto 'Jon Favreau e gli altri addetti ai lavori stanno cercando un nuovo membro da aggiungere al team e alla famiglia che abbia esperienza con l'azione'. Il team ha fatto un ottimo lavoro con la prima stagione, era davvero divertente. Ma volevano una prospettiva fresca per portare la seconda stagione ad un nuovo livello. Quindi ho pensato che fosse una sfida interessante"

Hargave ha poi parlato nel dettaglio degli innovativi effetti speciali sperimentati per The Mandalorian, o quali prevedono l'utilizzo dell'Unreal Engine: "Adoro le persone che ci lavorano - Favreau è fantastico - perciò è stata un'avventura affascinante. Hanno un modo folle di girare. Alcune cosa sono girate tradizionalmente, in live-action e con il blue screen sullo sfondo, ma utilizzano anche una tecnologia chiamata "The Volume": è come essere all'interno del motore di un videogioco. È incredibile pensare a che punto sia arrivata la tecnologia per i filmmaker. È stato illuminante vedere all'opera il potenziale di questa tecnologia con cui Jon e i ragazzi stavano lavorando. È stata un'esperienza davvero divertente e formativa."

Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, Jon Favreau ha confermato l'arrivo della seconda stagione di The Mandalorian su Disney+ per ottobre 2020.