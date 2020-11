The Mandalorian 2: Un riferimento a Snoke è presente in una scena dell'episodio 4

Si era già parlato dei collegamenti tra The Mandalorian e la saga principale, questa volta un appassionato dello show di Disney+ ha notato un importante particolare che collega le avventure di Din Djarin con la saga sequel.

In particolare ci riferiamo all'ultimo episodio andato in onda, intitolato semplicemente "Capitolo 12" e incentrato sul ritorno del protagonista su Nevarro, con lo scopo di effettuare delle riparazioni sulla sua nave. Arrivato sul pianeta incontra di nuovo i suoi vecchi alleati, Cara Dune e Greef Carga, i quali chiedono il suo aiuto per distruggere l'ultima base imperiale presente su Nevarro.

Una volta infiltrati nella base, il gruppo di protagonisti si ritrova in una stanza in cui sono presenti vari corpi umanoidi all'interno di vasche di bacta, figure che hanno subito fatto ricordare agli appassionati di Guerre Stellari il personaggio di Snoke. Non solo, come potete leggere nel tweet presente in calce alla notizia la colonna sonora della scena ha al suo interno alcuni accordi del brano dedicato a Snoke. Sembrerebbe quindi che la sua creazione sia stata supervisionata da Moff Gideon, la serie Disney potrebbe spiegare alcuni dei momenti più controversi dei nuovi film della saga cinematografica, come la tecnica con cui è stato creato Snoke e come è riuscito ad acquisire i poteri Sith.

Siamo sicuri che nelle prossime puntate scoprire qualche dettaglio in più su questa faccenda, nel frattempo vi segnaliamo questa notizia riguardo i poteri Jedi di Baby Yoda di The Mandalorian.