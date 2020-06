The Mandalorian 2, rivedremo Mayfield nella seconda stagione? Parla il suo attore

Mentre ci prepariamo alla seconda stagione di The Mandalorian per ottobre, continuano le congetture riguardo chi saranno i personaggi che rivedremo interagire con Mando e The Child. Tra questi, nei giorni scorsi Bill Burr ha parlato del suo personaggio, il mercenario Mayfield.

L'attore, oltre che The Mandalorian, ha recitato anche in Better Call Saul nei panni di Patrick Kuby, ed ha dichiarato che dopo i suoi ultimi progetti, il film "King of Staten Island" e la serie animata "F is for Family", non ha altro in lavorazione: "Sia King of Staten Island che 'F is for Family' escono lo stesso giorno, poi il pozzo è asciutto. Non sono impegnato con niente. Quindi vedremo".

Nell'episodio "The Prisoner", Mando ed una squadra di quattro mercenari, tra cui Mayfield, devono liberare un prigioniero da una nave di trasporto detenuti. Dopo aver tentato di lasciarlo morire sulla nave, Djarin lascia Mayfeld, Xi'an e Burg intrappolati per essere presi come prigionieri della Nuova Repubblica dopo il loro fallimentare tentativo. I personaggi non appaiono nei successivi episodi, anche se resta la possibilità di rivederli, in futuro.

Burr racconta di come sia stato scritturato da John Favreau in persona per il live-action di Star Wars: "Mi ha detto tipo, 'Ehi, sto facendo questa cosa di Star Wars, vorresti farne parte?[...] Penso che sarebbe divertente. Penso che ai tuoi fan verrà un colpo, se tu entrassi in quella cosa' e poi sono entrato e lo hanno girato come uno Spaghetti Western. Sono stato subito così entusiasta di farne parte".

