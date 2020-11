The Mandalorian 2, tutte le rivelazioni dei romanzi Afermath su Cobb Vanth

Nella straordinaria premiere di Star Wars: The Mandalorian 2 scritta e diretta da Jon Favreau è stato introdotto il personaggio di Cobb Vanth, interpretato per l'occasione dal bravissimo Timothy Olyphant (Justified, Deadwood) e che si adatta perfettamente all'archetipo di uno sceriffo spavaldo del Vecchio West.

Tuttavia, come i conoscitori più esperti dell'Universo di Star Wars sapranno, non è la prima volta che il personaggio compare o viene menzionato all'interno del franchise, dato che in realtà aveva già debuttato nella Trilogia Letteraria di Star Wars: Aftermath di Chuck Wendig, serie canonica di romanzi che copre il crollo della Marina Imperiale dopo la distruzione della Morte Nera da parte dei Ribelli.



Nei libri, Vanth compare per la prima volta nel 4 ABY (After the Battle of Yavin) ed è già lo sceriffo di Mos Pelgo su Tatooine, sebbene non abbia ancora ritrovato l'Armatura di Boba Fett. Nella storia, Vanth si offre di aiutare il protagonista Adwin Charu, impiegato della compagnia mineraria/sindacato criminale Red Key, ad acquistare alcune attrezzatura Jawa. Ed è Charu che nei romanzi nota l'armatura del Mandaloriano penzolare tra i cimeli, e alla fine Charu tradisce Vanth, sparandogli, ma Cobb riesce a sopravvivere, picchiare a sangue l'impiegato e cacciare dal settore sia lui che la Red Key, prendendosi anche l'armatura che poi abbiamo visto nel primo episodio di The Mandalorian 2.



Incontriamo nuovamente Vanth nel 5 ABY, quando è il sindaco de facto di Mos Pelgo e utilizza la sua nuova armatura mandaloriana e la sua grande conoscenza della regione per aiutare gli abitanti a prosperare e resistere agli attacchi della Red Key.



Nonostante il suo aspetto spensierato e disinvolto, Vanth è presentato come un guerriero veterano e un leader nato, rispettato da tutti.