The Mandalorian 2, Robert Rodriguez sull'episodio che ha diretto: 'Il sogno di una vita'

Il primo nome ad apparire nei titoli di coda di The Mandalorian Capitolo 14 è quello di Robert Rodriguez, famoso per Alita e Sin City. Ora che il suo debutto nel mondo di Star Wars ha avuto luogo, il regista ha deciso di esprimere tutto il suo entusiasmo.

"Sono amico di Jon Favreau e aveva bisogno di un rimpiazzo all'ultimo minuto alla regia. Gli ho detto 'Certo, verrò a giocare nell'universo di Star Wars!'. Che sogno che è stato, ha soddisfatto tutte le mie aspettative, le ha superate... Voglio dire, è stato davvero divertente, non potete immaginare cosa si prova a mettere piede su un set che ha il look classico de L'Impero Colpisce Ancora. È ambientato proprio in quel periodo, poco dopo Il Ritorno dello Jedi, è quell'era, quindi è come se fossi entrato nella mia infanzia", ha dichiarato ai microfoni di SFX.

A quanto pare Rodriguez è tornato bambino e ha iniziato a comportarsi come il piccolo Baby Yoda, sempre pronto a mettere le mani dove non dovrebbe: "All'improvviso vai in giro, tocchi le cose e pensi 'Questo è lo strumento con il quale Han Solo parlava quando ha sparato a quella macchina, per poi dire agli stormtrooper di non venire a controllare'. È molto strano, un'esperienza incredibile ritrovarsi realmente nel mondo della tua infanzia. E poter girare scene di azione! Molto figo, quel linguaggio visivo fa parte di noi. Ho scattato persino uno dei quei selfie in cui dico 'Guardate, questo sono io accanto al pannello dei controlli, non è grandioso?'".

L'episodio da lui diretto ha catturato i fan, riproponendo una fantastico ritorno e delle scene d' azione in perfetto stile Star Wars. Interessante scoprire che Rodriguez non era inizialmente previsto, ma è arrivato a sostituire un altro regista evidentemente impossibilitato a partecipare. Il bello è che Rodriguez aveva da poco lavorato con Pedro Pascal in We Can Be Heroes: "Sono stato sorpreso di ritrovarlo sul set, 'Hey, ma sei anche qui!'. È divertente lavorare con lui, è stato fantastico in quel film".

Potrebbe essere stato l'inizio di una collaborazione più lunga e, dato che la terza stagione è già in lavorazione, è possibile che torni a dirigere un altro episodio, se non il vociferato prequel con Boba Fett.