The Mandalorian 2: Rosario Dawson sarà Ahsoka Tano, arriva la conferma di Disney+

La presenza di Ahsoka Tano nella seconda stagione di The Mandalorian era già stata svelata da tutte le riviste e i siti più autorevoli di Hollywood, e ora è arrivata un'ulteriore conferma da parte di Disney+.

Come segnalato da Corey Van Dyke di Kessel Run Transmissions, l'account ufficiale di Disney+ India ha pubblicato una grafica (ora rimossa) in cui viene confermato che "Rosario Dawson vestirà i panni della famosa Jedi di Clone Wars". A proposito delle new entry, il post ricorda che nei nuovi episodi farà il suo debutto anche la wrestler Sasha Banks, la quale secondo i rumor ricoprirà il ruolo di Sabrine Wrench.

Apparsa per per la prima volta nel film animato del 2008 Star Wars: The Clone Wars, lo ricordiamo, Ahsoka Tano è una dei grandi protagonisti dell'omonima serie animata andata in onda per 7 stagioni e conclusasi lo scorso maggio, dove ha esordito come Padawan di Anakin Skywalker.

La seconda stagione di The Mandalorian vede nel cast anche Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Carl Weathers e Timothy Olyphant. Hanno firmato la regia dei nuovi episodi Jon Favreau, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyia, Robert Rodriguez e Peyton Reed.

Vi lasciamo alla nostra recensione di The Mandalorian 2x01, disponibile da oggi su Disney+.