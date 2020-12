The Mandalorian 2, Rosario Dawson sul finale: 'Non riesco a smettere di parlarne'

La seconda stagione di The Mandalorian si è conclusa con un epico finale che non ha mancato di emozionare gli spettatori e persino qualche membro del cast come Rosario Dawson, entrata a far parte di Star Wars da appassionata della saga.

Dopo le lacrime di Kevin Smith e un Mark Hamill in vena di trolling arriva quindi anche il divertente post dell'interprete di Ahsoka Tano. In effetti la gif scelta dall'attrice, con protagonista Pedro Pascal, esprime alla perfezione l'esultanza dei fan nostalgici unita alla sincera commozione che ha investito un po' tutti una volta giunti al finale.

"Non riesco a smettere di parlarne", ammette Dawson.

Oltre allo stupore della sequenza con protagonista Luke, si aprono nuovi scenari anche per Ahsoka che, da personaggio appartenente più che altro all'universo dei prequel, passa ora ad essere ad un passo di distanza dal conoscere il figlio del suo maestro Anakin. Quante storie avrebbero da raccontarsi... La serie su Ahsoka potrebbe proporci qualcosa di simile in futuro, anche se sembra difficile pensare ad un Luke in computer grafica al centro dell'azione al fianco della togruta, a meno di non nasconderlo costantemente sotto il cappuccio nero.

Cosa ne pensate? I due personaggi si incontreranno? Potrebbero essersi già incontrati? Ditecelo nei commenti! Intanto ecco il nostro verdetto finale su The Mandalorian 2.