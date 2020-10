The Mandalorian 2, Rosario Dawson e Timothy Olyphant confermati per questa stagione!

Nonostante fonti attendibili riportassero che sia Rosario Dawson che Timothy Olyphant avessero firmato per apparire nel corso della seconda stagione di The Mandalorian, per i fan nei mesi scorsi si è sempre trattato solo di una speranza.

Il trailer ufficiale di The Mandalorian 2, poi, non aveva fatto che aumentare i dubbi, dato che l'unica new entry confermata dal filmato promozionale era stata quella di Sasha Banks, il cui misterioso personaggio compariva brevemente nel recente trailer. Ora, però, una storia di Instagram di Disney Plus Danimarca sembrerebbe aver confermato anche Rosario Dawson e Timothy Olyphant.

Dawson (Sin City, Daredevil) dovrebbe interpretare la prediletta dai fan di Star Wars Ahsoka Tano, mentre Olyphant (Deadwood, Justified, C'Era Una Volta a Hollywood) ha firmato per il ruolo di Cobb Vanth, che è stato introdotto nella serie di romanzi Aftermath di Chuck Wendig.

La conferma non è esattamente sorprendente visti i precedenti rapporti, ma i fan saranno comunque soddisfatti di avere notizie ufficiali in merito, soprattutto perché nel materiale promozionale pubblicato finora non c'era stata traccia di nessuno dei due attori. Ancora nessun aggiornamento su Boba Fett di Temuera Morrison, ma chissà che un final trailer da pubblicare prima della premiere non possa far luce anche sul suo coinvolgimento.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.