The Mandalorian 2: ora sappiamo chi è il famoso Jedi che aiuterà Baby Yoda

Il Capitolo 11 di The Mandalorian ha premuto sul pedale dell'acceleratore e ci ha proposto rivelazioni interessanti in grado di far progredire la trama principale: una delle sorprese più importanti è legata alla misteriosa figura che Mando dovrà raggiungere.

Una missione pericolosa e indispensabile per proteggere Baby Yoda, come avevamo appreso grazie all'Armaiola, nella prima stagione. Le sue parole parlavano proprio di qualcuno connesso all'ordine dei Jedi, antichi nemici dei mandaloriani, e finalmente abbiamo scoperto di chi si tratta. A rivelarlo a Din Djarin è stata la mandaloriana Bo Katan Kryze che, dopo aver richiesto il suo aiuto, lo ha ripagato con l'informazione che stava cercando: "Porta il trovatello nella città di Calodan, nel pianeta boschivo di Corvus. Lì troverai Ahsoka Tano".

Dopo mesi e mesi di rumor, conferme e smentite, finalmente siamo arrivati alla verità: Ahsoka Tano farà effettivamente parte di The Mandalorian, per la gioia di tutti i fan delle serie animate The Clone Wars e Rebels. La ex-padawan di Anakin Skywalker farà il suo debutto in live action grazie a Rosario Dawson e a questo punto viene da chiedersi se la strana coppia di protagonisti farà la sua conoscenza già a partire dalla prossima puntata.

A questo proposito c'è pero da notare che il Capitolo 12 sarà diretto da Carl Weathers, interprete di Greef Karga, per cui è probabile che seguiremo da vicino le imprese di quest'ultimo e di Cara Dune. Un momento di transizione che porterà al quinto episodio, diretto proprio da Dave Filoni, figura chiave di Star Wars e creatore di Ahsoka insieme a George Lucas. La togruta farà il suo esordio allora? Magari sfoggiando le sue mitiche spade laser bianche?

Quando accadrà molti fan potrebbero mettersi a piangere come Sasha Banks, trattandosi di un personaggio molto amato. Il suo controverso passato legato ai Jedi e ai mandaloriani potrebbero fornire materiale interessante per lo sviluppo della serie, e con Filoni al comando vedremo senz'altro delle belle cose...