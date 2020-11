The Mandalorian 2, Sasha Banks è ancora 'scioccata' per il suo ruolo misterioso

La superstar WWE e campionessa femminile di SmackDown Sasha Banks dice che è ancora "così scioccata" per il suo ruolo top secret nella seconda stagione di The Mandalorian. Si vocifera che il misterioso personaggio interpretato da Banks arrivi nel terzo episodio, in uscita venerdì 13 novembre.

L'identità del misterioso personaggio sta alimentando speculazioni e teorie da parte dei fan dopo aver fatto una breve apparizione nel primo trailer della seconda stagione di The Mandalorian. Prima del suo debutto nella galassia di Star Wars, Banks ha parlato del suo futuro da attrice con Digital Spy:

"Non posso credere di essere in due dei più grandi universi del mondo intero, l'universo di Star Wars e la WWE", ha detto Banks del suo ruolo in The Mandalorian. "Sono proprio così scioccata. Non posso ancora crederci."



Alla domanda se potesse ricoprire altri ruoli dopo Star Wars, la Banks ha detto: "Recito ogni settimana il Friday Night Smackdown. Quindi mi piace esibirmi e mi piace intrattenere. Quindi, ovunque recitare mi porti, allora è lì che voglio essere."



"Ho in programma molte cose incredibili per me stessa, sono davvero entusiasta per il futuro", ha aggiunto Banks. "Ho lavorato senza sosta per realizzare tutti i miei sogni sin da quando ero una bambina, quindi il wrestling non è solo l'unica cosa che voglio fare."



Il personaggio finora non identificato di Banks è uno dei tanti volti nuovi che appaiono nella seconda stagione di The Mandalorian creata da Jon Favreau. La serie è tornata con Din Djarin (Pedro Pascal) che ha incontrato Cobb Vanth (Timothy Olyphant), lo sceriffo di una città di Tatooine che ha recuperato l'armatura appartenente a Boba Fett, e alla fine dell'episodio, il temuto cacciatore di taglie interpretato da Temuera Morrison ha fatto il suo tanto atteso ritorno.



Nel mix di questa stagione c'è anche Ahsoka Tano (Rosario Dawson), che si unisce ai personaggi di ritorno Cara Dune (Gina Carano), Greef Karga (Carl Weathers) e Moff Gideon (Giancarlo Esposito).



"Sarebbe così così facile rivelare troppo. Tutto quello che posso dirti è che se ti è piaciuta la prima stagione, il mio sospetto è che ti piacerà ancora di più la seconda", ha detto Carl Weathers a Breakfast Television Toronto. "C'è molto di più in corso con alcune meravigliose guest star che sono entrate a far parte degli episodi che sono sempre più grandi in termini di portata, la storia è altrettanto interessante, se non di più."



Il ritorno del cacciatore di taglie ha esaltato i fan e nella premiere della stagione è stato spiegato come potrebbe essere sopravvissuto Boba Fett ma i misteri da svelare sono ancora molti e presto probabilmente sapremo di più anche sul misterioso personaggio di Banks.