The Mandalorian 2, scovato il cameo di un droide della trilogia originale di Star Wars

Oltre al ritorno di uno dei personaggi più iconici di Star Wars, la premiere della seconda stagione di The Mandalorian ha sorpreso i fan con il cameo di un droide apparso nella trilogia originale.

Stiamo parlando di R5-D4, droide comparso in Episodio IV - Una Nuova Speranza, primo capitolo della saga in ordine cronologico: i fan più attenti lo ricorderanno di certo su Tatooine, in compagnia di Luke Skywalker. Ancora ben lontano dal diventare il Maestro Jedi che tutti conosciamo, all'inizio del film il protagonista viene mandato da suo zio Owen a comprare dei droidi, e dopo aver scelto R5 nota in lui dei malfunzionamenti e lo scarta in favore del ben più efficiente R2-D2.

Grazie a The Mandalorian, ora sappiamo che R5-D4 è sopravvissuto agli eventi di Una Nuova Speranza: lo vediamo infatti apparire nell'hangar di Peli Motto, dove Din Djarin e Baby Yoda atterrano una volta arrivati su Tatooine. Un'unità R5 era già stata avvistata nel corso della prima stagione, anche se al tempo non era chiaro se si trattasse del droide in questione, ma il look mostrato nel recente episodio non lascia dubbi.

I prossimi episodi della seconda stagione, lo ricordiamo, verranno pubblicati su Disney+ ogni venerdì fino al 18 dicembre. Nel frattempo, per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra recensione di The Mandalorian 2x01.