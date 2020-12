The Mandalorian 2, Sebastian Stan diventa Luke Skywalker nel character poster fan made

Ammettiamolo, nonostante siano passati giorni, dobbiamo ancora riprenderci dal finale della seconda stagione della serie Disney+ The Mandalorian. Tutti siamo rimasti sorpresi dagli eventi e dalla comparsa di un certo personaggio.

Nel finale di stagione infatti Luke Skywalker è entrato in scena per salvare Din Djarin e la sua squadra dai Deathtrooper e per prendere Baby Yoda, Grogu, in custodia per addestrarlo. Lucasfilm ha scelto di usare la tecnologia di scambio facciale per riportare in scena un giovane Mark Hamill che è stato impersonato dall'attore Max Lloyd-Jones, salvo poi cambiare la sua faccia.

Molti fan si sono quindi chiesti perché non ingaggiare un attore per il ruolo, un attore in particolare. Grazie alla sua incredibile somiglianza con un giovane Mark Hamill, una nuova immagine apparsa su Instagram sul profilo di Ryan Smallman mostra Sebastian Stan nei panni di Luke Skywalker ed è assolutamente perfetto.



L'immagine si basa sui character posters diffusi da Disney+ con i protagonisti della serie e vede Luke brandire la sua spada laser.



The Mandalorian ci aveva già regalato un grande ritorno, quello di Boba Fett, la cui serie spin-off The Book of Boba Fett debutterà sul servizio di streaming nel dicembre 2021.



Non è chiaro se Luke apparirà nello spin-off o nell'attesissima terza stagione di The Mandalorian ma questa nuova immagine che mostra Sebastian Stan che brandisce la spada laser verde ha già galvanizzato tutti i fan della Galassia.