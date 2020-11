The Mandalorian 2: Nel secondo episodio troveremo un personaggio della trilogia originale?

Oltre agli easter egg presenti in The Mandalorian 2 che citano "Il Ritorno dello Jedi", un rumor sembra indicare la presenza di un famoso personaggio che abbiamo già visto nei tre film della saga originale ideata da George Lucas.

Come vi abbiamo segnalato in una precedente notizia, la seconda puntata introdurrà nella serie una nuova comparsa, che viaggerà insieme a Din Djarin e a Baby Yoda insieme ad un carico importante. I numerosi fan hanno subito pensato al personaggio con il volto di Sasha Banks, anche se alcune teorie indicano che si potrebbe trattare dell'ammiraglio Ackbar, abitante Mon Calamari del pianeta Karnac, in particolare perché entrambi sono stati citati nel corso della prima stagione.

Sarebbe sicuramente un'aggiunta interessante alla storia di The Mandalorian, che ci permetterebbe di scoprire qualcosa di più sullo stato della Ribellione dopo la sua vittoria contro l'Impero comandato da Palpatine e Darth Vader, elementi questi che si andrebbero a collegare automaticamente con la trilogia sequel. Non resta che aspettare la giornata di domani 6 novembre per vedere l'episodio inedito e scoprire l'identità di questo misterioso passeggero. Nell'attesa vi segnaliamo la nostra recensione della prima puntata di The Mandalorian 2, inoltre nelle scorse ore si è parlato molto della vera identità del personaggio interpretato da Sasha Banks.