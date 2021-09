The Mandalorian 2, la serie colleziona altri Emmy Award: ecco quali

Prosegue il percorso vittorioso di The Mandalorian 2 agli Emmy Award 2021. Dopo aver conquistato i premi per l'Outstanding Prosthetic Make-Up, Oustanding Cinematography for a Single-Camera Series (per serie con episodi da mezz'ora) e Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series, ecco altri tre importanti riconoscimenti.

The Mandalorian 2 aveva raccolto già diversi Emmy e nella serata di domenica la serie ha portato a casa gli Emmy per l'Outstanding Stunt Performance, Stunt Coordination e Outstanding Special Visual Effects in A Season or A Movie. Ulteriori riconoscimenti che sanciscono definitivamente il successo della seconda stagione di The Mandalorian, in attesa di scoprire cosa riserverà la terza stagione dello show.



La produzione dovrebbe iniziare da un momento all'altro, tanto che il nuovo ciclo di episodi dovrebbe arrivare nella seconda parte del 2022.

"Credo che abbiamo introdotto il mondo in cui Mando esiste adesso. Non che non ci saranno cose nuove, ne sono sicuro... Penso che ci saranno molte meno presentazioni e molto più approfondimento di personaggi, o cose del genere" ha dichiarato Brendan Wayne, stunt-man nel podcast di Star Wars Sessions.

"Ho letto una sceneggiatura? No. Ho sentito alcune cose? Certo. Quindi sto indovinando. Ma posso dirti questo. Se qualcuno sarà in grado di continuare a raccontare una storia è Jon Favreau".

Scoprite tutti i videogiochi di Star Wars presenti in The Mandalorian 2.