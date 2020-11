The Mandalorian 2: ecco un sorprendente dettaglio sui Bantha

In the Mandalorian 2 hanno rifatto la loro apparizione i Bantha, i fidati amici a 4 zampe dei pedroni di Tusken non troppo dissimili dai buoi. Queste particolari creature sono parte integrante della saga sin dal primo film del 1977 e grazie al loro creatore, possiamo rivelarvi un sorprendente dettaglio sul loro conto.

Il supervisore delle animazioni della serie Hal Hickel su Twitter ha pubblicato il primo piano di una bocca di Bantha, rivelando quanto sia importante l'igiene orale per la loro salute generale. Insomma, anche queste creature in un modo o nell'altro devono pulire i loro dentoni enormi.

Inoltre l'episodio ci ha dato anche alcune informazioni sulla cultura dei predoni Tusken e in particolare abbiamo avuto notizie sul loro linguaggio. Si tratta di una particolare lingua dei segni che è stata creata da un artista sordo chiamato Troy Kotsur, che ha preso parte proprio alla prima stagione di The Mandalorian, contribuendo alla creazione di questo metodo di comunicazione.

In un'intervista da The Daily Moth, che è stata pubblicata all'inizio di quest'anno, Kotsur ha detto: "Ho fatto ricerche sulla cultura e l'ambiente dei predoni Tusken. Ho fatto ricerche su questa comunità. Ho tentato di fare in modo che questa lingua si confacesse a questo popolo nel miglior modo possibile. Spero che i produttori continuino ad avere una mente così aperta. Questo è solo l'inizio".

In attesa dei prossimi sviluppi, date un'occhiata alla nostra recensione del primo episodio di Mandalorian 2.Voi avete notato l'easter egg del Ritorno dello Jedi? Fatecelo sapere nei commenti