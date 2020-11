The Mandalorian 2, da ora solo sorprese: le scene dei trailer sono già state mostrate

Da adesso in poi ci saranno solo sorprese per i fan di Star Wars appassionati di The Mandalorian, dato che con il quarto episodio della seconda stagione sono già andate in onda tutte le scene anticipate dai trailer promozionali dei mesi scorsi.

Ciò significa che, arrivati a metà della seconda stagione dell'acclamata e pluripremiata serie tv di Jon Favreau, i fan d'ora in avanti proseguiranno nell'avventura di Mando e Baby Yoda senza la minima idea di cosa succederà.

Una possibile spiegazione per questa segretezza extra riservata agli episodi della seconda parte della stagione è il debutto live-action di Ahsoka Tano: la Jedi, allieva nientemeno che di Anakin Skywalker, è indiscutibilmente il personaggio più popolare del mondo animato di Star Wars: il suo debutto nel live-action è probabilmente il momento più atteso dell'intera seconda stagione, dunque non sorprende che la Disney abbia deciso di non fornire alcun indizio nei teaser e nei trailer promozionali.

Un'altra teoria circa ciò che riserveranno i prossimi episodi è legata al debutto del Primo Ordine, costola reazionaria nata dalle ceneri dell'Impero decaduto che è stata al centro della trilogia sequel di Star Wars. Non a caso forse in molti sono convinti che l'ultimo episodio andato in onda contenga un chiaro riferimento alla creazione di Snoke o del corpo artificiale di Palpatine, con Moff Gideon coinvolto in una sperimentazione misteriosa: che il sangue di Baby Yoda abbia contribuito a generare il corpo di Palpatine visto ne L'ascesa di Skywalker, o quello del Leader Supremo Snoke? Fateci sapere le vostre previsioni nei commenti.