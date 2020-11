The Mandalorian 2: Spieghiamo il ritorno di un personaggio visto nella prima puntata

Come avete potuto leggere nella nostra recensione del primo episodio di The Mandalorian 2, l'opera incentrata sulla storia di Din Djarin e Baby Yoda ha stupito i numerosi appassionati di Guerre Stellari, anche grazie ad una scena finale incentrata su un celebre personaggio.

Ci riferiamo a Boba Fett, che è sopravvissuto al suo scontro con il Sarlacc, creatura apparsa per la prima volta nel film "Il Ritorno dello Jedi". Dopo uno scontro tra Luke Skywalker e gli uomini di Jabba The Hut, il cacciatore di taglie viene preso dai tentacoli del mostro, facendo credere agli spettatori di essere morto per mano del Sarlacc. L'autore J. D. Montgomery ha poi immaginato, in uno dei libri non ufficiali dedicati all'universo di Star Wars, come Boba Fett possa essere sopravvissuto allo scontro: il personaggio che sarà poi interpretato da Temuera Morrison si risveglia così all'interno dello stomaco del mostro, i cui succhi gastrici hanno iniziato a danneggiare la sua armatura.

Boba Fett scopre quindi di essere in contatto telepatico con Susejo, una delle prime vittime del Sarlacc, il quale lo aiuta ad attuare il suo piano: far esplodere il suo jetpack per scappare, sfruttando anche delle granate che riusciranno a creare un passaggio all'interno dello stomaco del mostro. Se cercate altre indiscrezioni sui personaggi dello show, vi segnaliamo i libri dedicati ad un personaggio di The Mandalorian 2.