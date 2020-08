The Mandalorian 2: spunta una prima immagine, trailer in arrivo in queste ore?

Oltre alla probabile introduzione di Ahsoka Tano in The Mandalorian, la seconda stagione dello show Disney ci mostrerà la continuazione del viaggio del protagonista con Baby Yoda. Secondo un rumor la data di uscita del trailer sarebbe ormai imminente.

Mancano due mesi al debutto delle prossime puntate inedite e i fan sono ansiosi di vedere il materiale promozionale dedicato alle avventure dei due. Secondo quanto affermano i giornalisti di LRM l'attesa è quasi conclusa: la testata online afferma infatti che il primo trailer farà il suo debutto durante la partita tra i Trail Blazers e i Lakers, che verrà trasmessa su ESPN nella giornata di oggi, giovedì 20 agosto alle 3 di notte, ora italiana, oppure durante la replica che sarà possibile vedere su ABC il prossimo sabato 22 agosto alle 2:30, sempre ora italiana.

Come ricorderete, il primo trailer della serie con protagonista Pedro Pascal era stato mostrato per la prima volta il 23 agosto del 2019, per questo sono in molti a credere che nel week end sarà trasmesso sulle reti di proprietà Disney. Inoltre in calce alla notizia potete trovare una immagine inedita del cacciatore di taglie mandaloriano: come potete vedere la sua armatura è leggermente diversa da quella indossata per la maggior parte delle puntate dello show, anche se per ora non sappiamo ancora se si tratta di un'immagine promozionale ufficiale o meno.

Non resta che aspettare per scoprire quando sarà condiviso su internet il primo trailer della seconda stagione, nel frattempo vi segnaliamo questa interessante intervista ad uno dei villain di The Mandalorian.