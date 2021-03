The Mandalorian 2, il supervisore degli effetti visivi ci spiega QUEL cameo

Il momento più emozionante dello scorso anno per quanto riguarda le serie tv è stato senza alcun dubbio il ritorno di Luke Skywalker nel finale della seconda stagione di The Mandalorian. La tecnologia è riuscita a invecchiare Luke solo di pochi anni, dopo gli eventi di Star Wars: Il Ritorno dello Jedi, ed è stato davvero sorprendente.

Recentemente il supervisore degli effetti visivi Hal Hickel ha parlato dell’impresa spiegando come sia stato importante il coinvolgimento di Mark Hamill nel cameo.



"Quell'aspetto particolare degli effetti della seconda stagione è probabilmente la cosa di cui posso parlare meno", ha condiviso Hickel con The Resistance Broadcast. "Ma lo dirò. Per prima cosa, era importante per tutte le persone coinvolte nel progetto coinvolgere anche Mark nella creazione della performance e lo è stato. Era lì sul set quando la scena è stata girata...è stato totalmente coinvolto fino in fondo".



Ha continuato: "Inoltre, Peyton Reed, che ha diretto l'episodio, aveva fatto qualche precedente lavoro di rimozione dell'invecchiamento con Michael Douglas in Ant-Man, quindi aveva lavorato con alcune persone nel processo e ha giocato una parte importante in quello che stavamo facendo ed è stato parte del processo decisionale. Richard Bluff, che è il supervisore generale degli effetti visivi di The Mandalorian e io, siamo stati entrambi molto coinvolti nel dare feedback sul lavoro e presentarlo a Jon Favreau, Peyton e Dave Filoni. Quindi le cose principali del lavoro erano l'esperienza di Peyton con Ant-Man e che Mark doveva essere coinvolto".



Hamill non ha tenuto segreto il fatto di essere stato coinvolto nella sequenza, ma con Max Lloyd Jones nei panni di Luke, sono emerse una serie di possibilità su come la scena è stata realizzata. Altri attori che erano sul set hanno affermato di essere ignari del coinvolgimento di Hamill, il che non fa che aggiungere ulteriori domande su come i realizzatori hanno trasformato la scena in realtà.



