The Mandalorian 2: svelate le puntate scritte interamente da Jon Favreau

Mentre ci arrivano alcune nuove conferme sul cast di The Mandalorian 2, scopriamo quali sono le puntate inedite su cui ha lavorato in prima persona Jon Favreau, celebre produttore, regista e sceneggiatore.

Manca ormai pochissimo all'arrivo della seconda stagione di The Mandalorian, i fan sono ansiosi di scoprire quali saranno le prossime avventure di Din Djarin e degli altri personaggi conosciuti nel corso della prima parte della saga. Inoltre, secondo quanto è scritto sul sito della "Writers Guild of America West", il creatore dello show Jon Favreau ha scritto sei delle otto puntate che compongono la nuova stagione. Il quinto episodio invece sarà opera di Dave Filoni, mentre Rick Famuyiwa si occuperà della settima puntata.

Gli appassionati hanno quindi iniziato a teorizzare quando avverrà il debutto live action di Ahsoka Tano, che secondo diversi rumor sarà interpretata da Rosario Dawson, secondo molti sarà possibile vederla proprio durante la quinta puntata, in quanto Dave Filoni ha sempre dichiarato di essere molto legato al personaggio. Non resta che aspettare ulteriori informazioni, nel frattempo vi lasciamo con questo documentario incentrato su The Mandalorian e in particolare sulla creazione della Razor Crest.

Infine vi ricordiamo che la seconda stagione della serie di Star Wars farà il suo debutto il prossimo 30 ottobre.