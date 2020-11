The Mandalorian 2: svelato cosa è accaduto dopo il finale di Star Wars Rebels

L'episodio intitolato Capitolo 11: L’erede di The Mandalorian ha visto la leader mandaloriana Bo-Katan Kryze di Clone Wars e Star Wars Rebels introdotta nel live-action, interpretata dalla sua doppiatrice animata, Katee Sackhoff.

Nel primo incontro di Bo-Katan con Din Djarin (Pedro Pascal), i due Mandaloriani affrontano un serio scontro di idee sul loro modo di vivere. Nel bel mezzo di quella difficile alleanza, Bo-Katan rivela piccoli dettagli e informazioni alla serie di eventi che si sono svolti dopo il finale di Star Wars Rebels.



Negli archi finali di Star Wars Rebels, Mandalore fu coinvolto in una seconda guerra civile per decidere se giurare o meno fedeltà all'Impero, che aveva occupato il pianeta neutrale. Quella guerra civile fu affrontata da due grandi casate opposte di Mandalore: Clan Saxon e Clan Wren.



L'agente ribelle Sabine Wren ha ribaltato la situazione recuperando la leggendaria darksaber da dove si era nascosto Darth Maul, dopo aver occupato Mandalore. Sabine trasmise la darksaber come mantello di leadership a Bo-Katan Kryze, che aveva il rispetto e la lealtà di molti clan e fazioni. Star Wars Rebels finì con la speranza che Bo-Katan guidasse una ribellione su Mandalore insieme alla nascente Alleanza Ribelle che alla fine avrebbe sconfitto l'Impero.



Tuttavia, questo episodio di The Mandalorian conferma un'importante verità oscura che i fan di Star Wars hanno sempre saputo vagamente: la ribellione di Bo-Katan su Mandalore è fallita.

Capitolo 11: L’Erede è intitolato così perché la trama dell'episodio segue la missione di Bo-Katan di razziare una nave militare imperiale. Mentre ottenere più armi è l'ovvio obiettivo primario, quello che Bo-Katan non dice a Din Djarin è che ha un secondo obiettivo.



La nave appartiene a Moff Gideon (Giancarlo Esposito), e Bo-Katan fa irruzione nella cabina di pilotaggio per catturare l'ufficiale capitano e interrogarlo sulla posizione di qualcosa che lei vuole indietro da Gideon: la darksaber, che Moff ha rivelato di avere, durante la scena finale della prima stagione. In qualità oggetto della leadership per Mandalore, Bo-Katan ha bisogno dell'iconica spada laser indietro, per dimostrare la sua potenza guerriera e guidare con successo la ripresa di Mandalore.



Era abbastanza chiaro nella prima stagione di The Mandalorian che la "Grande Purga" di Mandalore dell'Impero aveva frantumato la sua cultura guerriera e costato loro risorse preziose come il loro acciaio Beskar. Tuttavia, quello che è successo esattamente nella Grande Purga è ancora una delle più grandi domande senza risposta nella saga di Star Wars. Si spera che la storia di Bo-Katan Kryze e Ahsoka Tano si incroci con quella di Din Djarin e rivelerà quel flashback chiave, aprendo anche la porta a un nuovo entusiasmante capitolo con gli eroi di Clone Wars che tornano a Mandalore per finire il combattimento con l'Impero.

