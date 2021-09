The Mandalorian 2, svelato il libro di concept art: ecco quando uscirà!

Tutti i fan di The Mandalorian sanno che ogni episodio della serie termina con alcuni concept art che vengono mostrati proprio sul finale. Tutti questi lavori sono stati raccolti in un libro 'The Art of the Mandalorian' e ora è arrivata anche la versione per la seconda stagione dello show di Jon Favreau con Pedro Pascal.

Mentre The Mandalorian 2 sta facendo incetta di Emmy, StarWars.com ha concesso ai fan il first look sul libro della stagione 2, proveniente nel periodo precedente a Natale da Abrams, casa editrice da non confondere con il regista, J.J. Abrams. Il libro è composta da una copertina rigida ricca di illustrazioni della serie Disney+, e di altre chicche del dietro le quinte, tra cui 'design di personaggi, veicoli, armi e creature, nonché interviste con la troupe e i creativi più importanti, tra cui il creatore e produttore esecutivo Jon Favreau e l'autore Dave Filoni'.



Il libro è scritto da Phil Szostak di LucasFilm, con una prefazione del vicepresidente e direttore creativo dell'azienda, Doug Chiang, che fornisce anche diverse nuove cover.

La seconda stagione di The Mandalorian è stata caratterizzata dalla prima apparizione di Ahsoka Tano (Rosario Dawson) e il ritorno di Boba Fett (Temuera Morrison).

Lo show è la prima serie tv live action dello Star Wars Universe e ha conquistato i fan anche grazie alla presenza di Grogu, ribattezzato Baby Yoda.



Su Everyeye trovate la recensione del finale di The Mandalorian 2, in attesa di poter tornare nel mondo di Mando (Pedro Pascal) con la terza stagione.