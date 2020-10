The Mandalorian 2, svelato ufficialmente il nuovo look di Boba Fett per Disney Plus

The Mandalorian è tornato con il primo episodio della seconda stagione, e i fan non sono rimasti delusi: con tanta azione, Baby Yoda, l'esordio di Timothy Olyphant e il ritorno a Tatooine, infatti, c'è anche stato il tempo per l'esordio di Boba Fett!

Nell'ultima scena della puntata, infatti, l'attore Temuera Morrison è tornato nell'iconico ruolo di Boba Fett. I fan ricorderanno Morrison per aver interpretato il cacciatore di taglie Jango Fett in Star Wars: L'attacco dei cloni. Jango servì come modello per l'esercito di cloni della Repubblica durante le Guerre dei Cloni, ma in segreto lavorava per il Conte Dooku e perse la vita durante la battaglia contro i Jedi.

Oggi Morrison interpreta Boba Fett, figlio di Jango, evidentemente sopravvissuto agli eventi di Star Wars: Il Ritorno dello Jedi e in qualche modo ancora in giro su Tatooine. Boba è tecnicamente un clone di Jango che però, per volontà di quest'ultimo, non ha mai subito lo stesso processo di invecchiamento accelerato degli altri cloni. Divenuto un orfano, è probabile che fu preso dai Mandaloriani esattamente come accadde a Din Djarin, ma chissà cosa ci diranno i prossimi episodi sul suo conto.

Nel frattempo, la fine dell'episodio 1 della seconda stagione della serie ha confermato che Boba Fett in qualche modo è riuscito ad uscire vivo dal famoso sarlacc che lo mangiò durante gli eventi del film del 1983, e oggi sembra che abbia abbandonato la sua armatura mandaloriana per delle vesti lacere da vagabondo del deserto.

Potete guardare il suo ritorno della foto in calce all'articolo.

