The Mandalorian 2: svelati il vero nome e le origini di Baby Yoda!

Atteso soprattutto per il debutto di Rosario Dawson nei panni di Ahsoka Tano, l'episodio 2x05 di The Mandalorian si è rivelato di fondamentale importanza anche per la trama principale della serie Disney+, soprattutto per quanto riguarda Baby Yoda.

Dopo il riferimento a Snoke e il suo legame con il Bambino svelato nella puntata della scorsa settimana, infatti, il Capitolo 13 ("The Jedi") ha finalmente portato alla luce il vero nome di Baby Yoda, che grazie al suo scambio mentale con la Jedi abbiamo scoperto essere "Grogu".

Ma non è tutto. Dopo aver spiegato a Din Djarin che può comunicare con il piccolo tramite la Forza, la Ahsoka rivela che Grogu è stato addestrato da alcuni Maestri Jedi al Tempio Jedi situtato su Coruscant. "Alla fine delle Guerre dei Cloni, quando l'Impero salì al potere, è stato nascosto. Qualcuno lo ha preso dal Tempio. Da lì la suo memoria diventa... oscura. Sembrava perso. Solo" spiega Ahsoka durante l'episodio.

Sul finale della puntata, una volta che i due hanno affrontato e sconfitto il magistrato Morgan Elsbeth, l'ex padawan di Anakin Skywalker indirizza poi il Mandaloriano verso il pianeta Tython, sul quale si trova un Tempio Jedi dotato di un forte legame con la Forza.

