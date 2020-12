The Mandalorian 2, Temuera Morrison sul futuro di Boba Fett: 'Bisognerà aspettare'

Si continua a parlare del personaggio introdotto nella sesta puntata di The Mandalorian 2. In particolare Temuera Morrison ha discusso del futuro di Boba Fett, uno dei mandaloriani più amati della saga di Guerre Stellari.

L'ultimo episodio andato in onda ha permesso ai fan di rivedere in azione il celebre cacciatore di taglie, che ha aiutato Din Djarin ad affrontare le truppe imperiali di Moff Gideon. Come era prevedibile, sono in molti a voler vedere altre opere incentrate sulla storia del personaggio ideato da George Lucas, parlando con i giornalisti di The New York Times Temuera Morrison ha detto la sua a riguardo: "Dovrò aspettare e vedere cosa succederà. Credo che molto dipenderà da come si concluderà questa stagione, ma non so ancora. Ho dato il meglio in The Mandalorian per far capire di cosa sono capace. Ci sono le possibilità di sviluppare questa storia in altro, spero di essere incluso nei piani".

Non resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate per scoprire come si concluderanno le vicende della seconda stagione, nel frattempo vi segnaliamo il codice presente in The Mandalorian che è stato decifrato dagli appassionati dello show in onda su Disney+ e incentrato sul personaggio interpretato da Pedro Pascal.