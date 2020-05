The Mandalorian 2, Timothy Olyphant entra nel cast, chi sarà il nuovo personaggio?

La seconda stagione di The Mandalorian continua a crescere, stavolta aggiungendo un membro d'eccezione al cast: Timothy Olyphant sarà infatti nei prossimi capitoli prodotti da Jon Favreau, ma quale sarà il suo ruolo?

Purtroppo, non ci è ancora dato saperlo, fatto alquanto strano se si considera che grandi protagonisti dell'universo di George Lucas come Ahsoka Tano e Boba Fett sono stati già annunciati: sarà un personaggio nuovo o un villain d'eccezione?

L'ipotesi che rientri nella seconda categoria non sembra affatto fuorviante, visto che una gran parte parte delle nuove aggiunte interpreterà ruoli prevalentemente buoni o neutrali (o legali neutrali per dirla alla D&D), mentre i cari vecchi antagonisti sembrano essere in numero decisamente inferiore.

È anche vero che con personaggi malvagi del calibro del Moff Gideon e un possibile Dath Maul l'Impero sembra già molto agguerrito, ma la spettacolarità di Star Wars è anche e soprattutto nei brillanti personaggi imperiali.

Olyphant è solo l'ultimo di una lunga schiera di attori ha ha ampliato il,cast dello spin-off con Pedro Pascal: Temuera Morrison ritornerà infatti nel ruolo di Boba Fett, mentre Rosario Dawson interpreterà il ruolo dell'ex padawan di Anakin Skywalker.

Se avete perso qualche aggiornamento vi suggeriamo le ultime dal set di The Mandalorian 2, mentre l'ultimissima breaking è che anche Hera Syndulla potrebbe apparire in The Mandalorian 2.