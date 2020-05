The Mandalorian 2: Timothy Olyphant vestirà l'armatura di Boba Fett, cosa sta succedendo?

No, non avete letto male, e se siete confusi dalla notizia non vi preoccupate: vi capiamo benissimo. La notizia dell'ultim'ora, resa nota solo pochi minuti fa, è che Timothy Olyphant indosserà l'armatura di originale Boba Fett... Ma non interpreterà il cacciatore di taglie!

Cosa sta dunque succedendo sul set di Jon Favreau? Stando alle recentissime informazioni l'attore non interpreterà il ruolo del mandaloriano, poiché come sappiamo sarà Temuera Morrison ad interpretare Boba Fett, ma ne vestirà ugualmente l'iconica armatura verde.

Pochi giorni fa la produzione Disney+ ha annunciato l'arrivo di Olyphant sul set di The Mandalorian 2, senza però rivelarne il ruolo: è però lo scoop dell'ultimo minuto a rivelare l'identità del suo personaggio.

Olyphant vestirà i panni di Cobb Vanth, personaggio che fa la sua prima apparizione nel romanzo Aftermath di Chuck Wendig, il quale si è è auto-proclamato sceriffo della cittadina di Freetown, situata sul pianeta Tatooine. Nel libro Vanth indossa una peculiare armatura mandaloriana acquistata dai Jawa, i quali l'avevano a loro volta trovata tra i resti della navicella distrutta di Jabba The Hutt, abbandonata tra le roventi dune di Tatooine dopo gli eventi di Star Wars: Il ritorno dello Jedi.

Proprio tra queste sabbie Boba Fett incontra la morte cadendo nella fossa di un Sarlacc, gigantesco mostro delle sabbie. I pezzi sembrano non combaciare, essendo Morrison stato scritturato proprio per il ruolo del mandaloriano per anni ritenuto scomparso e adesso questi nuovi indizi rendono ancora più martellante la domanda che tutti si pongono: come può Boba Fett essere sopravvissuto?